Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi
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Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi

12.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:31
Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi

Enkazdan kurtarılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi altına alınan kediler, sahiplendirilmeye başlandı.

Enkazdan kurtarılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi altına alınan kediler, sahiplendirilmeye başlandı. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 90 saat sonra kurtulan kedilerden birini ise Haluk Levent sahiplendi.

İzmir'i sarsan Ege depreminin ardından, enkazdan çıkarılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavi altına alınan kediler, yeni yuvalarına kavuşmaya başladı. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 90 saat sonra kurtarılan kediyi ise Haluk Levent sahiplendi.

Kedinin adını "Pudra" koyan Levent, "Daha önce de yaşadığımız depremlerde, doğal afetlerde kurtarılan 88 kedimiz, 7 köpeğimiz, 2 atımız, 2 eşeğimizin hepsini Kemalpaşa'daki çiftlikte bakıyoruz. Bu kediyi ben özel olarak sahiplendim. Yine çiftlikte en iyi şekilde bakımını sağlayacağım" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Merkez Polikliniği ve Acil Müdahale Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Cihan Ziyan da Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarılan sekiz kedinin olduğunu söyleyerek, "Kedilerin sahipleri, kedilere bakmakta güçlük çekecekleri için kedilerin sahiplendirilmesini istedi. Sekiz kedimizden ikisini sahiplendirdik. Sağ olsun yurttaşlarımız bu konuda büyük bir duyarlılık gösterdi. Çok sayıda talep var. Hepsini değerlendiriyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi
Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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