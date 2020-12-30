4.3 büyüklüğündeki depreme röportaj sırasında yakalandı
İzmir'in Urla açıklarında saat 16.40'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme röportaj verdiği sırada yakalanan Avukat Reyhan Bozobalı, "Yere çömelin" diyerek ikazda bulundu. O anlar, kameraya yansıdı.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Avukat Rayhan Bozobalı, röportaj verdiği sırada depreme yakalandı.
"YERE ÇÖMELİN" DİYEREK İKAZDA BULUNDU
Avukat Rayhan Bozobalı, İHA ile yaptığı röportaj sırasında deprem meydana geldi. Bozobalı'nın çalışanı "Deprem oluyor" demesinin ardından sakin kalmaya çalışan Bozobalı, depremin şiddeti nedeniyle daha sonra "Yere çömelin" diyerek ikazda bulundu. O anlar, kameraya yansıdı.
Öte yandan depremin merkez üssü Urla ilçesi ve merkez ilçelerden deprem sonrası görüntüler kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı