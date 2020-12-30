4.3 büyüklüğündeki depreme röportaj sırasında yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Avukat Rayhan Bozobalı, röportaj verdiği sırada depreme yakalandı.

"YERE ÇÖMELİN" DİYEREK İKAZDA BULUNDU

Avukat Rayhan Bozobalı, İHA ile yaptığı röportaj sırasında deprem meydana geldi. Bozobalı'nın çalışanı "Deprem oluyor" demesinin ardından sakin kalmaya çalışan Bozobalı, depremin şiddeti nedeniyle daha sonra "Yere çömelin" diyerek ikazda bulundu. O anlar, kameraya yansıdı.

Öte yandan depremin merkez üssü Urla ilçesi ve merkez ilçelerden deprem sonrası görüntüler kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı