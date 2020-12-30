4.3 büyüklüğündeki depreme röportaj sırasında yakalandı
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4.3 büyüklüğündeki depreme röportaj sırasında yakalandı

30.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:09

İzmir'in Urla açıklarında saat 16.40'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme röportaj verdiği sırada yakalanan Avukat Reyhan Bozobalı, "Yere çömelin" diyerek ikazda bulundu. O anlar, kameraya yansıdı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Avukat Rayhan Bozobalı, röportaj verdiği sırada depreme yakalandı.

"YERE ÇÖMELİN" DİYEREK İKAZDA BULUNDU

Avukat Rayhan Bozobalı, İHA ile yaptığı röportaj sırasında deprem meydana geldi. Bozobalı'nın çalışanı "Deprem oluyor" demesinin ardından sakin kalmaya çalışan Bozobalı, depremin şiddeti nedeniyle daha sonra "Yere çömelin" diyerek ikazda bulundu. O anlar, kameraya yansıdı.

Öte yandan depremin merkez üssü Urla ilçesi ve merkez ilçelerden deprem sonrası görüntüler kameralara yansıdı.

4.3 büyüklüğündeki depreme röportaj sırasında yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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