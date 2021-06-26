Depremden sonra mühürlenen binanın yıkım kararı çıktı
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Depremden sonra mühürlenen binanın yıkım kararı çıktı

Depremden sonra mühürlenen binanın yıkım kararı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da, meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde hasar görerek mühürlenen Güngören'deki 5 katlı binada yapılan incelemenin ardından yıkım kararı çıktı.

İstanbul'da, meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde hasar görerek mühürlenen Güngören'deki 5 katlı binada yapılan incelemenin ardından yıkım kararı çıktı. Depremde çatlakların oluştuğu bina havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçen hafta cumartesi günü yaşanan 3,9 büyüklüğündeki depremden sonra, Güngören Sanayi Mahallesi Doruk Sokak'taki 5 katlı binada çatlaklar oluştu. Hasar gören binadaki bir balkonun bir kısmında çökme meydana geldi. Meydana gelen hasar nedeniyle bina sakinleri tahliye edilerek, apartman mühürlendi.

Tahliyenin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlık ekipler, binadan karot örnekleri alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından risk taşıdığı belirlenen binanın yıkılmasına karar verildi. Kararın ardından bina sakinlerinin de bir ay içerisinde eşyalarını alarak, boşaltmaları istendi.

Öte yandan, yıkım kararı alınan bina havadan görüntülendi. Binada tekstil ürünleri satan iş yeri olan Yunus Aktaş, "Biz de beklemiyorduk bu kararı ama bina baya eski olduğu için, biz de mağdur olduk. Ama en iyisini devletimiz bilir. Bir ay bir mühlet verildi bize, boşaltılması için. Biz de bir ay içinde boşaltacağız" dedi. - İSTANBUL

Depremden sonra mühürlenen binanın yıkım kararı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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