Depremden korkan minik kızın haykırışları; ''Annecim ben ölmek istemiyorum''

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme evinde yakalanan minik kızın, ''Annecim ben ölmek istemiyorum'' diyerek ağladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Küçük kızın haykırışları, izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Özellikle İzmir ve ilçelerinde büyük yıkıma yol açan deprem, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

MİNİK KIZIN O ANLARI YÜREKLERİ BURKTU

Deprem esnasında yaşanan korku ve panik anları kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya devam ederken, minik bir kızın deprem sırasında attığı çığlıklar izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

''ANNECİM BEN ÖLMEK İSTEMİYORUM''

Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerde depreme evinde yakalan minik bir kızın, ''Annecim ben ölmek istemiyorum'' diye çığlıklar atarak ağladığı yer alıyor. Deprem anında büyük bir korku yaşayan kız çocuğunun yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalıştığı görülüyor.