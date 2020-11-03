Depremde hayatını kaybeden ikizlerden Çınar'ın hayali pilot, Sayra'nın da doktor olmakmış
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Depremde hayatını kaybeden ikizlerden Çınar'ın hayali pilot, Sayra'nın da doktor olmakmış

03.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:00
Depremde hayatını kaybeden ikizlerden Çınar'ın hayali pilot, Sayra'nın da doktor olmakmış

İZMİR'de Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatlarını kaybeden ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün (16), bir sosyal medya kanalına konuk olduğu görüntüler yürek burktu.

İZMİR'de Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatlarını kaybeden ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün (16), bir sosyal medya kanalına konuk olduğu görüntüler yürek burktu.

İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasıyla hayatlarını kaybeden ikiz kardeşler Çınar Alpgündüz ve Sayra Alpgündüz'ün teknoloji içerikleri üreten bir sosyal medya kanalına konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı. Videoda ikiz olduklarını söyleyen Çınar ve Sayra'ya sunucunun, 'Hayalleriniz nedir?' sorusuna Çınar'ın 'pilot', Sayra'nın ise 'doktor' yanıtını verdiği görülüyor.


Depremde hayatını kaybeden ikizlerden Çınar'ın hayali pilot, Sayra'nın da doktor olmakmış
Depremde hayatını kaybeden ikizlerden Çınar'ın hayali pilot, Sayra'nın da doktor olmakmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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