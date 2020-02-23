: Depremde hasar gören Özpınar Mahallesi'nde çadırlar kuruldu

23.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:46

-Çadırların AFAD görevlileri ve Jandarma tarafından kurulması VAN - Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde zarar gören köye sevk edilen çadırlar AFAD görevlileri ve Jandarma tarafından kuruldu.

Kaynak: AA

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