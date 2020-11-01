Depremde bir can kaybı daha yaşandı
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Depremde bir can kaybı daha yaşandı

01.11.2020 06:00 | Son Güncelleme: 01.11.2020 06:04
Depremde bir can kaybı daha yaşandı

İZMİR'de, depremde yıkılan binaların enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kadının daha cansız bedeninin çıkarıldı.

İZMİR'de, depremde yıkılan binaların enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kadının daha cansız bedeninin çıkarıldı.

İzmir'de deprem faciasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, saat 01.30 sıralarında Rıza Bey Apartmanı'nda Beril Gidiş adında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Apartmanın 5'nci katında oturduğu öğrenilem Beril Gidiş'in cansız bedeni çıkartılırken, annesi Aynur Gidiş'in bulunması ve kurtarılması için arama çalışmaları sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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