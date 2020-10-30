Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı
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Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı

30.10.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:11

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yıkılan binanın enkazının altında kalan kadın, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyüklüğü ile büyük paniğe neden olan deprem birçok çevre ilde hissedilirken, çok sayıda bina hasar gördü. Kentte enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.

ENKAZ ALTINDAKİ KADIN KURTARILDI

Deprem sonrası enkaz altında kalan bir kadının kurtarılma anı saniye saniye görüntülendi. Yıkılan binanın enkazında sıkışan kadın, kameralar önünde kurtarıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremin ardından açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldıklarını söylerken, Bayraklı ve Buca ilçelerinde yıkılan binaların enkazında kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.

Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı
Haber Yorumları (3)
TARSUSLU: yüce Rabbim sen afatından depreminden muhafaza eyle koru yüce Allahım insanımıza zeval gelmesin çoluğumuzu çocuğumuzu sevdiklerimizi kudretinle emniyette eyle yüce Allahım. izmir depreminde enkaz altında kalan insanımızı sağlıkla sıhatle kurturmak nasip et bizi bu zor günlerimizde koruyan esirgeyen sıfatınla kucakla yüce Rabbim senin herşeye gücün yeter Allahım
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MASEBECİ: Amin ecmain
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AFYOK03: DEPREM OLMUŞ SİZ HALA REKLAM PEŞİNDESİNİZ. ÖNCELİKLE İZMİRLİ VATANDAŞLARIMIZA VE TÜM TÜRKİYE''YE GEÇMİŞ OLSUN ALLAH BİR DAHA GÖSTERMESİN.
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