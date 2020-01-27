Deprem, orman yangınları, uçak kazaları, virüs salgını..2020'nin ilk ayında dünyayı sarsan olaylar
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Deprem, orman yangınları, uçak kazaları, virüs salgını..2020'nin ilk ayında dünyayı sarsan olaylar

Ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi bir anda dünya gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. 2020 yılının ocak ayında depremlerden yangınlara, virüs salgınından ülke siyasilerinin görev değişikliğine Türkiye'yi de ilgilendiren birçok gelişme yaşandı

27.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:13
Deprem, orman yangınları, uçak kazaları, virüs salgını..2020'nin ilk ayında dünyayı sarsan olaylar

Ünlü NBA yıldızı 'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dünya gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. 2020 yılının ocak ayında depremlerden yangınlara, virüs salgınından uçak kazalarına 'yi de ilgilendiren birçok gelişme yaşandı.


2020 Ocak ayının en çok gündeme yansıyan olaylarını derledik. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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