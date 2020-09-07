Deprem nedeniyle yıkılan okulun yerine yenisinin temeli atıldı Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan 13 okulun yerine yenilerinin inşası için başlatılan çalışma kapsamında 12 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan 13 okulun yerine yenilerinin inşası için başlatılan çalışma kapsamında 12 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da ağır hasarlı 13 okul binası, 1 hizmet binası, 1 öğrenci pansiyonu ve 2 halk eğitimi merkezi olmak üzere toplam 17 okul ve kurum binası ekiplerce yıkıldı.

Depremin ardından hayırseverler tarafından üstlenilen eğitim kurumlarından yedincisi olan Saniye Yusuf Soylu Anaokulunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaşanan depremde Elazığ'da konutların yıkıldığını ama vatandaşların bu süreçte ayakta kaldığını söyledi.

Bu süreçte devletin yaptığı çalışmaların yanında hayırseverlerin de katkılarının büyük olduğunu kaydeden Yırık, şunları kaydetti:

"Depremin yaşandığı günden itibaren devletimizin tüm kurumları, bakanlıkları Elazığ'a üşüştüler ve üzerlerine düşen tüm yatırımları ve hizmetleri yapmaya başladılar ve devam ediyorlar. Şu anda Elazığ'da 20 binin üzerinde konut inşaatı devam ediyor. Köylerimizde, 135 köyde 265 köy konutu inşaatı devam ediyor. Elazığ depreminden itibaren 200 milyona yakın bir rakam Elazığlı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur."

Devletin bu süreçte Elazığlıların yanında olduğunu vurgulayan Yırık, "Yani devlet Elazığ'ın yanında, Elazığlılar da Elazığ'ın yanında olduğu sürece biz inşallah gelecekte çok daha müreffeh olacağız. Açılan her okul kapanan bir cezaevi demektir. "dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise depremde Elazığ'ın çok acı yaşadığını ve 37 okulun hasar gördüğünü belirtti.

Okulların temellerini attıklarını aktaran Gürtürk, "Diğer okulları yapacak hayırseverlerimiz ile protokollerimiz imzalandı. En yakın zamanda bu sayı 11'e çıkacak. Toplamda il merkezimizde taşıdığımız öğrenci sayımız 9 bin 354, ilçelerle beraber 11 bin 258 oldu. Bunları tam gün eğitim yapan okullarımızla eşleştirerek ikili eğitim yapmış olduk. Sınıf sayılarımızda bir artış gerçekleşmedi." diye konuştu.

Okullarım yapım sürecini hızlandırmak için bütün çalışmaları yaptıklarını dile getiren Gürtürk, "Bugün burada Sayın Valimizin himayelerinde hayırseverimiz iş insanı Burak Soylu tarafından 12 derslikli ve 5 milyon 750 bin liralık okulumuzun temelini atmış bulunuyoruz. " dedi.

Okulun yapımını üstlenen iş adamı Burak Soylu da Elazığ'ın yaralarını devlet millet el ele sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Soylu, "Gücümüz ve inancımızla şehrimizi hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Yaşanan acı depremin ardından başlatılan yardım seferberliği kapsamında sözünü verdiğimiz okulun temel atmasını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından anaokulunun temeli atıldı

Kaynak: AA