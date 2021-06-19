Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız

İstanbul Kartal'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem gerçeğini bir kaz daha hatırlattı. Olası büyük İstanbul depremi için zamanımız giderek azalırken İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumlarının deprem sonrası İstanbul'un tahliyesi için yaptığı çalışmayı Haberler.com Youtube kanalı olarak sizin için derledik.