Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız
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Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız

Haberler.com - Haberler | Güncel

İstanbul Kartal'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem gerçeğini bir kaz daha hatırlattı. Olası büyük İstanbul depremi için zamanımız giderek azalırken İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumlarının deprem sonrası İstanbul'un tahliyesi için yaptığı çalışmayı Haberler.com Youtube kanalı olarak sizin için derledik.

Kartal'da meydana gelen sarsıntı, deprem hazırlıklarını bir kez daha gündeme taşıdı. İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem için hazırlıklar tamamlandı. Şehirden ayrılmak isteyen depremzedelerin tahliyesi planlanıyor. İstanbul'un deprem hazırlığını ve tahliye planını Haberler.com Youtube kanalında sizler için derledik.

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Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız
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