Deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çeken avukat konuştu: Bittikten sonra çalışmaya devam ettim
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Deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çeken avukat konuştu: Bittikten sonra çalışmaya devam ettim

05.11.2020 16:09 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:10

İzmir'deki deprem anında soğukkanlılığı ile dikkat çeken avukat Atılay Özün, o anları anlattı. Özün, "Arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Sallanıyoruz dedim. 'Abi sallanmak güzel olur' dedi. Bittikten sonra çalışmaya devam ettim" dedi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depreme çalışırken yakalanan avukat Atılay Özün, soğukkanlılığı ile dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eşyalar devrilmesine rağmen Özün'ün telefon konuşmasına devam ettiği deprem sona erdikten sonra devrilen su sebilini kaldırdığı görülüyor.

"BİTTİKTEN SONRA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİM"

Depreme çalışırken yakalanan Avukat Atılay Özün, yaşadıklarını anlattı. Özün, "Uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşımla telefonda konuşurken deprem oldu. Çok hızlı ve şiddetli bir şekilde geliştiği için hem ayağa kalkamadım hem de telefonu kapatamadım. Depremin kısa süreceğini tahmin ediyordum. Ancak bekledikçe geçmedi. Kalkmamamdaki temel gerekçe de aslında bu kadar uzun olacağını düşünmemekti " dedi. Daha önce 2-3 kez ofisinde kısa süreli depremler yaşadığını ifade eden Özün, "Bunu da öyle sandım. Dışarı çıkmayı hiç düşünmedim. Deprem nedeniyle düşen eşyaları topladıktan sonra çalışmaya devam edecektim. Bu sırada arkadaşlarım beni çağırdı, orta bölüme geçtim. Depremde sakin kalmak gerekiyor. Çünkü beşinci kattayım ve gidecek bir yerim de yok. Panik yapmadan sakin bir şekilde depremi atlattım" diye konuştu.

Deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çeken avukat konuştu: Bittikten sonra çalışmaya devam ettim

Deprem sırasındaki telefon görüşmesini de anlatan Özün, "Hal hatır sorarken sallanmaya başladık. O sırada telefondaki arkadaşım da depremi hissetti. Ancak konuşmaya devam ettik" dedi.

"SOĞUKKANLILIĞINI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

Depreme aynı dairede yakalanan avukat İsmail Baş da Özün'ün soğukkanlılığını görünce çok şaşırdıklarını söyledi. Baş, "Çalışırken sallanmaya başladık. Kısa süreceğini düşünmüştük ancak şiddetini arttırınca panikledik. O sırada birlikte olduğum Güntekin Bey ile ayağa kalktık ve koltuklara tutunarak orta bölüme çıktık. Deprem sona erince sekreteryada toplandık ancak Atilay Bey yoktu. Ses verdikten sonra rahatladık. Biz ısrar edince yanımıza geldi. Kamerada izleyince garipsedik. Çünkü yanında sebil ve dolap devrilmesine rağmen çok soğukkanlı kalmış. Bence bu depremin serinkanlılık özelinde simgesi oldu" ifadelerini kullandı.

Deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çeken avukat konuştu: Bittikten sonra çalışmaya devam ettim
Deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çeken avukat konuştu: Bittikten sonra çalışmaya devam ettim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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