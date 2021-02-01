Deplasman dönüşü gıda zehirlenmesinden fenalaşan 6 sporcu tedavi edildi

NEVŞEHİR deplasmanı dönüşü gıda zehirlenmesi nedeniyle fenalaşan Korkuteli Belediyesporlu 6 voleybolcu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Voleybol 2'nci Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Korkuteli Belediyespor Voleybol Takımı deplasmanda oynanan Nevşehir Belediyespor maçı sonrası dönüş yoluna geçti. Yolda fenalaşan oyunculardan 6'sı Konya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 6 sporcu tedaviye alındı. Hastanede 2 saat müdahale edilen ve serum verilen oyuncular sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ