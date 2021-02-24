Denver Nuggets - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Denver Nuggets - Portland TB maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Denver Nuggets - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Denver Nuggets - Portland TB maçı gerçekleşecek. Peki, Denver Nuggets - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DENVER NUGGETS - PORTLAND TB MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Denver Nuggets - Portland TB maçı, Denver'da Pepsi Center'da oynanacak. Denver Nuggets - Portland TB maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

DENVER NUGGETS - PORTLAND TB MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 24 Şubat Çarşamba günü oynanacak Denver Nuggets - Portland TB maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.