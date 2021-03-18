Denver Nuggets - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Denver Nuggets - Charlotte Hornets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Denver Nuggets - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Denver Nuggets - Charlotte Hornets maçı gerçekleşecek. Peki, Denver Nuggets - Charlotte Hornets hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

DENVER NUGGETS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Denver Nuggets - Charlotte Hornets maçı, Denver'da Pepsi Center'da oynanacak. Denver Nuggets - Charlotte Hornets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

DENVER NUGGETS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 18 Mart Perşembe günü oynanacak Denver Nuggets - Charlotte Hornets maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.