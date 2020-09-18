Denizli'ye yapılacak yeni Stadyum şimdiden bölgede heyecan yarattı Kayalar Mahallesi'ndeki stat projesinin duyulmasının ardından bölgede özellikle gayrimenkul sektöründe hareketlilik olduğu ve başta Sinpaş Aqua City olmak üzere konut ve arsa fiyatlarının iki katına çıktığı öğrenildi.

Denizli'ye kazandırılacak yeni stadın yeri ile ilgili müjdeyi Denizlililer ilk kez Denizli Metropol canlı yayınında AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan'dan duymuştu.

Kayalar Mahallesi'ndeki yeni stat alanı İzmir Bulvarı'na 600 metre uzaklıkta, Üçler Bölgesi ve Ali Marım Bulvarı'na uzanan 50 metre genişliğindeki yolun bitişiğinde yani tam olarak Sinpaş Aqua City'nin tam arkasına denk gelen stat alanı insanlara sıkıntı vermeden geliş gidişi sağlayacak bir aks üzerinde. Bölgede ayrıca Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün bir sosyal tesisinin yapılması söz konusu. İhalesi yapılan Denizli Sanayi Odası Hizmet binasının da aynı bölgeye yapılacağı ve yılbaşından önce temelinin atılacağı da yine gelen bilgiler arasında. Bütün bu sayılan yatırımlar bölgeyi bir anda cazip bir merkez haline getirirken, yatırımların olacağının duyulması ve çıkan haberlerin, alanın çevresinde bulunan başta Sinpaş Aqua City Konutları ile arsa fiyatlarını iki katına çıkardığı öğrenildi.

SİNPAŞ AQUA CİTY VE YENİ STAT PROJESİ İLE BÖLGE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Real Broker Sahibi ve Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Emre Kalfa, Denizli Metropol canlı yayınına katılarak fiyat artışını doğruladı. Kalfa "Bölge aslında vizyon bir proje olan Sinpaş Aqua City ile değer kazandı.Emeği geçenlere teşekkürler. Buranın kıymetlenmesine ön ayak olmuş bir projedir Sinpaş Aqua City. Etrafındaki arsa ve gayrimenkul değerlerinin artmasını bu proje sağlamıştır. Yeni Stat projesi de bölgeye artı bir değer kattı. Yapılacağının duyulması bile yetti. Bölgede şimdilerde müthiş bir hareketlilik oluştu. Tabi ki o bölgenin en önemli unsuru Sinpaş Aqua City'deki konutların değerleri de katlandı. Biz firma olarak Sinpaş Aqua City'den daireler satıyorduk. Son bir hafta on gündür şehir dışından da talepler geliyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisi ve Denizli Sanayi Odası Hizmet Binası'nın da bölgeye yapılacak olması. Orayı bir cazibe merkezi haline getirdi" diye konuştu.

"GAYRİMENKUL FİYATLARI STAT BİTİNCE ÜÇE DÖRDE KATLAYACAK"

Emre Kalfa açıklamasının devamında ise "Sinpaş Aqua City'nin ikinci etabını bekliyoruz. Bu da orada ciddi bir hareketlilik yaratacaktır. Bölgedeki arsa ve konutlara talep yüksek. Ben buradan yatırım yapmak ve arsa ya da ev sahibi olmak isteyenlere bölgeyi tavsiye ediyorum. Şimdilerde fiyatlar ikiye katlanmış durumda. Ben ilerleyen zamanlarda, Stadyumun da tamamlanması ile buradaki gayrimenkul fiyatlarının üçe dörde katlayacağını düşünüyorum. Bu da iyi bir yatırım yaptığınız anlamına gelir" dedi.

Kaynak: Bültenler