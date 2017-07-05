Denizli Sarayköy'deki Yangının Bilançosu 400 Hektar

Sarayköy'deki yangının bilançosu 400 hektar



DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'ndeki orman yangını tamamen kontrol altına alınırken, rüzgarlı olan bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında 400 hektar ormanlık alanın yandığı açıklandı.



Sarayköy İlçesi'nin Kabaağaç Mevkii'nde geçen pazartesi günü başlayan, rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını dün (salı) akşam saat 18.00'de tamamen kontrol altına alındı. Bunun üzerine havadan söndürme çalışmaları sona erdi. Ancak rüzgarlı bölgede yangının tekrar başlamaması için önlem amaçlı soğutma çalışması yapıldı. Kısmi olarak tekrar görülen alevler ise ekiplerin müdahalesiyle hemen söndürüldü. Yangına 39 arazöz, 18 su tankeri, 21 ilk müdahale ve hizmet aracı, 6 dozer, 4 greyder, belediyelerin gönderdiği itfaiye ekipleri ve 400 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. İki mahallenin tedbir amacıyla boşaltıldığı yangında, Aydın, Muğla, Uşak, İzmir, Manisa, Isparta Afyon ve Antalya'dan destek söndürme ekipleri de çalışma yaptı.



YARALILARIN DURUMLARI İYİ



Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının tamamen kontrol altına alındığını, ancak bölgede bir hafta boyunca soğutma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Yangının 500 hektarlık alanda etkili olduğunu söyleyen Korucu, 400 hektarlık alanın yandığını kaydetti. Korucu, Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 1 memurun yangında yaralandığını, 2 itfaiyecinin ise dumandan etkilendiğini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Orman İşletme Müdürü Güven Gültekin de soğutma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Yangının geniş bir alana yayılmasında rüzgarın büyük etkisi var. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.