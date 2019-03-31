Denizli'nin Kale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Denizli'nin Kale ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Salih Sağınç kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Salih Sağınç 5 bin 399, İYİ Parti adayı Necati Tahal 3 bin 133, DP adayı Erkan Hayla 2 bin 985 oy aldı.

Sağınç'ın öz geçmişi-

1979'da Kale'de doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Karagöl (Gölbaşı) İlköğretim Okulu'nda, Liseyi Nazilli Lisesi'nde okudu. Yükseköğretim hayatına Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde başladı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu. Yine Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Fen Bilimleri Öğretimi Dalında Tezsiz Yüksek Lisansı'nı tamamladı.

2009-2014 yıllarında bir dönem Denizli/Kale Gölbaşı Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 yılından itibaren Kale Belediyesinde Meclis Üyesi olarak siyasi hayatını sürdürmekte iken 2018 tarihinde Kale Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması ile Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihindeki seçimiyle Kale Belediye Başkanı Vekilliği görevine getirildi. Halen bu görevi sürdürmekte olan Sağınç, ticaretle uğraşmaktadır. Evli ve 2 erkek evlat sahibidir.

Kaynak: AA