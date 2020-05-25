Kimliğini polise bırakıp kaçtı, apartman bahçesinde saklanırken yakalandı
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Kimliğini polise bırakıp kaçtı, apartman bahçesinde saklanırken yakalandı

Sokağa çıkma yasağında dışarıda olan 3 arkadaş, denetime takıldı. Şahıslardan biri kimliğini polise verdikten sonra yaya olarak kaçsa da bir binanın bahçesinde yakalandı. Araçtan ise uyuşturucu madde ve pompalı tüfek çıktı.

25.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:36

Denizli'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında durdurduğu araçtaki 3 şahsın kimliklerini kontrol etmek istedi. Araçtakilerden biri kimliğini polise verdikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı, kısa sürede bir apartmanın bahçesinde saklanırken yakalandı. Araçtan ise pompalı tüfek ve uyuşturucu madde çıktı.

KİMLİĞİNİ VERİP KAÇTI

Kororavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İstiklal Caddesi'nde denetim noktası oluşturan polis ekipleri, İbrahim Soner N'nin kullandığı plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, durdurulan otomobildeki 3 kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Otomobilde arka koltukta oturan ve kimliğini görevli polis memuruna veren Harun Can G. daha sonra, birden kapıyı açıp yaya olarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Ara sokaklara doğru kaçan ve izini kaybettiren Harun Can G.'nin yakalanması için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından saklandığı bir apartmanın bahçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Harun Can G.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU VE POMPALI TÜFEK ÇIKTI

Otomobilde yapılan aramada, 3 gram metamfetamin ve pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İbrahim Soner N. ve Filiz C. de polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar da balkona çıkıp yaşanan olayı merak izledi.

Harun Can G. Soner G. ve Filiz C'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9.450 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan 3 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

Kimliğini polise bırakıp kaçtı, apartman bahçesinde saklanırken yakalandı

Kaynak: DHA

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