Denizli Karşı Şeride Geçen Kamyonet Dehşet Saçtı

Karşı şeride geçen kamyonet dehşet saçtı



DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek önce TIR'a ardından da otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.



Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Denizli- Ankara Karayolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Denizli yönüne seyir halinde olan Ramazan Kuşçu idaresindeki 20 N 0185 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Orta refüjü aşan kamyonet karşı şeride geçerek Şenol Bora'nın kullandığı 20 ADS 59 plakalı TIR'a daha sonra da Sinan Çoban yönetimindeki 48 F 7137 plakalı otomobile çarparak durabildi. kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede otomobildeki yolcular Ömer Çoban ve Fazilet Çoban olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Kuşçu, TIR sürücüsü Bora ve otomobil sürücüsü Sinan Çoban ile yolcu Ayşe Çoban, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle uzun süre yol trafiğe kapanırken, yolda uzun kuyruklar oluştu. savaş alanına dönen kazada başka kazanın yaşanmaması için ekipler güvenlik önlemleri aldı. Trafik akış tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaşamanı yitirenlerin cansız bedenleri savcının incelmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza yerinde hurdaya dönen araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.