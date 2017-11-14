Denizli Emniyetten Ceza Yerine Kask

Denizli'de polis ekipleri, kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask dağıttı.



Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han, Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Saffet Özdemir, 'Kaskını Tak Hayatta Kal' projesi kapsamında Akhan Mahallesi'nde denetim yaptı. Sponsorlar tarafından temin edilen kasklar, kasksız motosiklet kullanan sürücülere dağıtıldı. Para cezası alacaklarını beklerken, ücretsiz kask verilen sürücüler, şaşırdı.



İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, amaçlarının ceza yazmak değil, hayat kurtarmak olduğunu belirterek, Kask deyip geçmemek lazım, motor sürücülerinin olmazsa olmazı kasktır. Otomobilde emniyet kemeri neyse, motosiklette de kaskı odur. Bu projeyi organize eden arkadaşlarımıza ve sponsor olan kişilere teşekkür ediyorum, bu projeyi zaman zaman devam ettireceğiz dedi.



Kask dağıtımında sponsor olan Ali Coşkun, proje kapsamında 150 kask dağıtıldığını ifade ederek, Biz de motosiklet kazalarını en aza indirmek ölümleri durdurmak için bu tür projelere destek veriyoruz. Kendimizde motosiklet kullanıcılara yönelik 10'ar kişilik guruplar halinde eğitimler vereceğiz. Kapalı eğitimler kapsamında ani fren, panik freni, tehlikeyi hissetmek ve motosiklet kullanmaya hakim olmak gibi eğitimler vereceğiz. Eğitimlerle kaza oranlarını en aza indirmek istiyoruz. Ben 20 yıldır motosiklet kullanıyorum. Otomobille çok sayıda kaza yaptım ancak motosikletle hiç kazam yok. Motosiklet uygarlıktır ve daha güvenlidir dedi.