DENİZLİ Doğalgaz patladı, 3 işçi yanarak yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DENİZLİ Doğalgaz patladı, 3 işçi yanarak yaralandı

Doğalgaz patladı, 3 işçi yanarak yaralandıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesiyle zarar gören boru hattında tamirat yapan doğalgaz şirketinin 3 çalışanı borudan sızan gazın parlaması sonucu yanarak yaralandı.

DENİZLİ Doğalgaz patladı, 3 işçi yanarak yaralandı
29.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:35

Doğalgaz patladı, 3 işçi yanarak yaralandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesiyle zarar gören boru hattında tamirat yapan doğalgaz şirketinin 3 çalışanı borudan sızan gazın parlaması sonucu yanarak yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi 1820 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta taşeron şirket işçileri tarafından alt yapı yenileme çalışması yapılırken, iş makinesiyle doğalgaz borusuna zarar verildi. İhbar üzerine olay yerine doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, doğalgaz akışını kestikten sonra tamirat çalışmasına başladı. Bu sırada boruda kalan gazın sızıp parlaması sonucu 3 çalışan yanarak yaralandı. İşçilerin üzerindeki kıyafetler alev aldı. Çevredekiler tarafından işçilerin üzerindeki kıyafetler çıkartıldı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Mesut Keser, Murat Acar ve Ünsal Ünal, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri de parlama olan sokakta inceleme yaptı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olaya şahit olan sokak sakinlerinden Halil Aksoy, işçilerin gaz kaçağını tamir etmek için geldiklerini belirtip, "Alt yapı çalışması sırasında gaz kaçağı olmuş. İşçilerde tamir etmek için borunun yanına gittikleri sırada birden alev aldı, parlama yaşandı. Kıyafetleri alev aldı. Hemen çıkardılar, birinin durumu ağırdı, sırtı yandı. İlk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hastaneye götürdüler" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e 'yasa dışı' ilhak uyarısı yaptı Haber
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı Haber
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı Haber
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu Haber
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında Haber
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor Haber
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Eximbank 380 milyon euroluk kredi sağladı! İhracatçılara 10 yıl vadeli yeni destek geliyor
Son dakika: Eximbank 380 milyon euroluk kredi sağladı! İhracatçılara 10 yıl vadeli yeni destek geliyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Ersin Korkut Demet Akalın Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Fatih Terim Alper Ulusoy Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Daha Fazla Muğla Bursa Deprem Temmuz
Şu an buradasınız: DENİZLİ Doğalgaz patladı, 3 işçi yanarak yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 18:35:34. #1.15#
title