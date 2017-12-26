Denizli'den Kısa Kısa

Denizli'de üçüncüsü gerçekleştirilecek "Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması" için imza töreni düzenlendi.



İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaratıcılıklarını ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışmanın protokol imza töreni, Denizli Valiliği'nde gerçekleştirildi.



Vali Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, yenilikçi inovatif beyinlerin ortaya çıkarılması, şehrin daha fazla kalkınması ve ihracattaki öncülüğünü güçlendirmesine vesile olması beklenen bir yarışma yapılacağını söyledi.



Yarışmanın protokolü, Vali Hasan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ile Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert tarafından imzalandı.



Yılın spor kitabı ödülü PAÜ'ye



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi, "Sporda Zihinsel Antrenman" kitabı ile yılın spor kitabı ödülünün sahibi oldu.



Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi, N90 Sport ve İstanbul Aydın Üniversitesince düzenlenen "2017 Yılın Spor Ödülleri" töreninde, ödülünü aldı.



Ekmekçi, İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü'nde düzenlenen törende, sporda zihinsel antrenman çalışmalarının son yıllarda çok önem kazandığını belirterek, mental desteğin sporcu performansı için çok önemli olduğunu vurguladı.



Başkan Akyol, öğrencilerle buluştu



Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, Özay Gönlüm Fen Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı.



Akyol, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere tecrübelerini ve meslek hayatındaki başarılarını anlattı.



Öğrencilerle bir araya gelmekten ve onların kariyer planlamalarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Akyol, "Günümüz teknoloji çağı, sürekli olarak yenileme ve öğrenme isteği oluşmaktadır. İnsanlar yaptıkları işleri severek yaparlar, onları hayatlarında uygularlarsa mutlaka başarıya ulaşacaklardır." diye konuştu.



Başkan Subaşıoğlu, üst yapı çalışmalarını inceledi



Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İlbade Mahallesi'nde devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi.



Çalışmalar hakkında bilgi alan Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak yaklaşık 3 ay önce başlatmış olduğumuz İlbade Mahallemizdeki üstyapı çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Arkadaşlarımız hem cumartesi günü hem de pazar günü, gece gündüz demeden üstyapı çalışmalarını tamamlamak adına büyük bir gayret sarf ediyorlar. İnşallah 2018 yılının şubat ayı sonu itibari ile Merkezefendi Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan İlbade Mahallemizdeki tüm sokaklarımızda, yüksek standartlarda üstyapı çalışması gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.