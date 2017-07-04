Denizli'deki Orman Yangında Tamamen Kontrol Altına Alındı (2)

TAMEMEN KONTORL ALTINDA



Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, rüzgar nedeniyle yangının belli bölgelerde tekrar başlayabileceğini belirterek, "Ancak yangın şu anda tamamen kontrol altında diyebiliriz. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangın 500 hektarlık bölgede etkili oldu. Ancak bu 500 hektarlık alanın yandığı anlamına gelmez. Yangından zarar gören alan miktarını tamamen söndürdükten sonra tespit edeceğiz" dedi.