Denizli'de yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı

AA, Çağatay İğci - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı

Denizli'nin Çardak ilçesinde yaralı halde bulunan flamingo tedavi altına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde yaralı halde bulunan flamingo tedavi altına alındı.

Acıgöl'de ihbar üzerine inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi, yaralı flamingoyu yakaladı. Ekip, filamingoyu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine götürdü.

Flamingonun tedavisinin tamamlandıktan sonra doğaya salınacağı bildirildi.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Denizli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title