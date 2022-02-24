Denizli'de yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı
AA, Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'nin Çardak ilçesinde yaralı halde bulunan flamingo tedavi altına alındı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde yaralı halde bulunan flamingo tedavi altına alındı.
Acıgöl'de ihbar üzerine inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi, yaralı flamingoyu yakaladı. Ekip, filamingoyu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine götürdü.
Flamingonun tedavisinin tamamlandıktan sonra doğaya salınacağı bildirildi.
AA / Çağatay İğci - Güncel