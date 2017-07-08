Denizli'de Traktör Kazası: 1 Ölü
Denizli'nin Çivril ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kızılcasöğüt Mahallesi'nde 32 yaşındaki Ferhat Atilla, 20 BLB 38 plakalı traktörü ile su kuyusuna su motoru indirmeye çalıştığı sırada traktörün hareket etmesi sonucu altında kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atilla'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Atilla'nın cesedi, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.