Denizli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
12.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:30
Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Denizli'den Uşak istikametine giden Serkan Yıldız yönetimindeki 34 BC 1022 otomobil, Menteş Mahallesi yakınlarında Ali Çetinkaya idaresindeki 35 DFB 20 otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ali Çekinkaya, kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi Ali Çetinkaya ile diğer otomobilin sürücüsü Serkan Yıldız, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA