Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
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Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

08.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:48
Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, yönetimindeki 20 BF 602 plakalı otomobil, Alaattin Mahallesi Kırca mevkisinde, etkili olan tipi nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atan araç, daha sonra yan devrildi.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ertuğrul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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