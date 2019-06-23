Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başkarcı'dan şehir merkezine giden Ahmet Şirin yönetimindeki 64 AN 797 plakalı otomobil, Bereketler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sol refüjdeki ağaçlara çarptı.
Ağaçların devrildiği kazada, sürücü Şirin yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şirin'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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