Denizli'de temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü
10.01.2021 02:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 02:30
Denizli'nin Çivril ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sundurlu Mahallesi'nde yaşayan İsmail Balkan'ın (54), besihanesinde temizlediği tüfek yanlışlıkla ateş aldı.
Saçmaların karın bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Balkan, 112 Acil Servis ekibince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balkan, daha sonra sevk edildiği Denizli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır