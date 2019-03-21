Denizli'de Sunucu ve Konuğu Depreme Canlı Yayında Yakalandı

Denizli'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalı, depreme canlı yayında yakalandı.

ORGAN BAĞIŞI KONUSU İŞLENİYORDU

Serhat Delikara'nın sunduğu ve Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'ün konuk olarak katıldığı canlı yayınlanan 'Yazıyor Yazıyor' programında, organ bağışı konusu konuşulurken deprem meydana geldi.

"ÇOK CİDDİ DEPREM OLUYOR, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Şiddetli sarsıntının ardından programın sunucusu Delikara, "Deprem oluyor sevgili seyirciler. Çok ciddi bir deprem oluyor. Yapacak bir şey yok, canlı yayında depreme yakalandık" diyerek ekran başındakileri sakin olmaları yönünde uyardı. Dr. Öztürk ise depremin şiddetli olduğunu kaydedip, ardından masada duran bardaktan su içerek, sakin kalmaya çalıştı.