Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 72 kişi tutuklandı - Haberler
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Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 72 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 72 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 49 bin 411 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 49 bin 411 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 72 kişi yakalanırken, asayiş olaylarında 123 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 20 ile 26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 49 bin 411 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 72 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çeşitli asayiş olaylarında ise 123 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet fişek, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı jeneratör ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 50 TL para ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 72 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 72 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 72 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 72 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 72 kişi tutuklandı

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