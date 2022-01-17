Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 103 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 103 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 103 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 71 bin 570 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 71 bin 570 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 103 kişi tutuklanırken, asayiş olaylarında 133 şüpheli yakalandı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 10 ile 16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 71 bin 570 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 103 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çeşitli asayiş olaylarında ise 133 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet bıçak, 37 adet fişek, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet cep telefonu ve 23 adet çalıntı plaka ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 103 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 103 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada çeşitli suçlardan 103 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title