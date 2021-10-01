Denizli'de sırtına bıçak saplanan kişinin kaçma anları güvenlik kamerasında - Haberler
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Denizli'de sırtına bıçak saplanan kişinin kaçma anları güvenlik kamerasında

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de sırtına bıçak saplanan kişinin kaçma anları güvenlik kamerasında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada sırtına bıçak saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada sırtına bıçak saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi Yusuf Aydemir Caddesi'nde bir apartta konaklayan İran uyruklu Hüseyin A. ile yanına gelen aynı uyruklu Arman B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Hüseyin A, daireden kaçmaya çalışan Arman B'yi bıçakla kovalamaya başladı. Şüphelinin uzaktan fırlattığı bıçak Arman B'ye isabet etmedi. Hüseyin A, bunun üzerine bıçağı yerden alarak yeniden kovalamaya başladığı Arman B'nin sırtına sapladı.

Sırtındaki bıçakla binadan çıkan Arman B, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı binanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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