Denizli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen A.A. ile M.Y, Karahasanlı Mahallesi'nde karşılaşınca tartışmaya başladı.



Kavgaya dönüşen olayda A.A. pompalı tüfekle yaralandı.



Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerinden 20 SU 509 plakalı otomobille kaçmaya çalışan M.Y. ve yanındaki Y.Y. ve D.A. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA