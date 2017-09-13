Denizli'de Seyir Halindeki Fındık Yüklü Tır Yandı

Honaz ilçesinde fındık yüklü tır, seyir halinde alev alarak kullanılamaz hale geldi.



Denizli-Afyonkarahisar karayolu Kaklık Mahalle mevkisinde Sinan Şen yönetimindeki fındık yüklü 67 SK 568 plakalı tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.



Tırın arkasından dumanların yükseldiğini gören Şen, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dorsenin alev alması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını güçlükle söndürdü.



Yangın sonrasında tır kullanılamaz hale geldi, dorsedeki fındık da tamamen yandı.