Denizli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel
Denizli'nin Çivril ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaya (77) idaresindeki 20 LZ 868 plakalı otomobil, Karalar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sürücü Kaya, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri