Denizli'de sağanak yağış
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Denizli'de sağanak yağış

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Denizli'de sağanak yağış Denizli'de akşam saatlerinde aylar sonra yağış gerçekleşti.

Denizli'de sağanak yağış

DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerinde aylar sonra yağış gerçekleşti. Kısa sürede etkili olan yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Denizli'de aylar sonra ilk yağış gerçekleşti. Mesai bitiminde başlayan ve kısa süreli etkili olan yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde bir anda etkili olan yağmur bazı noktalarda taşkın korkusuna neden oldu. Evlerine gitmek üzereyken yağmura yakalanan vatandaşlar, tentene altlarına sığınması dikkatlerden kaçmadı.

Denizli'de sağanak yağış
Denizli'de sağanak yağış
Denizli'de sağanak yağış
Denizli'de sağanak yağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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