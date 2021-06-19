Pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
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Pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, O.Ç'ye, Çamlaraltı Mahallesi 6085 Sokak'ta yürüdüğü sırada husumetlisi olduğu belirtilen S.Z. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan O.Ç, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı.

Otomobille kaçtığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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