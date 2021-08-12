Denizli'de park halindeki midibüste yangın çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde park halindeki 20 S 1015 plakalı midibüsün arka bölümünden duman çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürülen yangın, midibüste hasara neden oldu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu