Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Çelik'in (67) kullandığı 20 UH 783 plakalı otomobil, Baklankuyucak kavşağında Ramazan Ulutürk (40) idaresindeki 35 AE 1148 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği, otomobilin ise hurda yığınına döndüğü kazaya 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.

Sağlık görevlileri, araçtan fırlayan otomobil sürücüsü Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü Ulutürk ile otomobilde bulunan ve sürücü Çelik'in torunu olduğu öğrenilen Ziya Şımarık (12), ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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