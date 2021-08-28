Denizli'de otomobilin iki yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda yürüyen iki kişinin bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda yürüyen iki kişinin bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Alınan bilgiye göre, Zümrüt Mahallesinde 25 Ağustos Çarşamba günü A.C'nin kullandığı 20 ACG 394 plakalı otomobil, sokakta yürüyen Ramazan Ozan (38) ve arkadaşı Erol Ekşi'ye (32) arkadan çarptı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu