Denizli'de otomobilin iki yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de otomobilin iki yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Denizli'de otomobilin iki yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda yürüyen iki kişinin bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda yürüyen iki kişinin bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Alınan bilgiye göre, Zümrüt Mahallesinde 25 Ağustos Çarşamba günü A.C'nin kullandığı 20 ACG 394 plakalı otomobil, sokakta yürüyen Ramazan Ozan (38) ve arkadaşı Erol Ekşi'ye (32) arkadan çarptı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Mesut Özil Arda Güler Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizli'de otomobilin iki yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 14:55:02. #1.16#

title