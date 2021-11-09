Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, önceki gün mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmalarına devam ediliyor.

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, önceki gün mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmalarına devam ediliyor.

Benlik Mahallesi yakınlarındaki arama çalışmalarına, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 komando timi ile AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan 150 kişilik ekip katılıyor.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında, drone ve iz köpekleri de kullanılıyor.

Benlik Mahallesi sakinlerinden Erol Aksoy, annesi Emine Aksoy'un (77) 7 Kasım'da mantar toplamak üzere gittikleri ormanlık alanda kaybolduğunu bildirmişti. Baston yardımıyla yürüyebildiği ve işitme engeli bulunduğu belirtilen kadını bulmak için çalışma başlatılmıştı.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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