Denizli'de marketten hırsızlık yapan 2 firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Denizli'de marketten hırsızlık yapan 2 firari hükümlü yakalandı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de marketten hırsızlık yapan 2 firari hükümlü yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde marketten hırsızlık yapan, otomobil çaldıkları belirlenen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde marketten hırsızlık yapan, otomobil çaldıkları belirlenen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, Kaklık Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlattı.

Bir marketten yapılan hırsızlığa ilişkin araştırma yapan ekipler, şüphelilerin Süleyman G. (40) ve Sabri G. (25) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin Kocabaş Mahallesi'nde de otomobil çaldıkları, aynı model ve renkte başka bir aracın plakasını kullandıkları belirlendi.

Operasyonla yakalanan şüphelilerden Süleyman G. hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 12 yıl 6 ay, Sabri G. hakkında da uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

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AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

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