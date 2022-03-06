Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu, vakayı inceleyen Türk bilim insanları şaştı kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu, vakayı inceleyen Türk bilim insanları şaştı kaldı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu, vakayı inceleyen Türk bilim insanları şaştı kaldı

Denizli Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda, Denizli'de makatına dinamit bağlayarak kendisini havaya uçuran bir adamın vakası incelendi. Türk bilim insanlarının da şaşkınlıkla karşılaştığı olay, tıp literatüründeki yerini aldı.

Makatına dinamit bağladıktan sonra havaya uçan ve iç organları parçalanan şizofreni hastası, bilim dergisinin konuğu oldu. Denizli Pamukkale Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş liderliğindeki ekip, çalışma sonucu dikkat çeken bilgiler elde etti.

İngiliz basınında yer alan habere göre Denizli'de 35 yaşında olduğu belirtilen bir adam, makatına dinamit bağladıktan sonra havaya uçtu. Acil olarak hastaneye kaldırılan adam, ameliyata alındı ancak iç organları büyük hasar görmüştü.

Türk bilim insanları, araştırma sonucunda üreme organlarının patlamaya karşı beklenenden katbekat daha fazla etki verdiğini buldu. Ayrıca meydana gelen olayın, bir şizofreni hastası için bile aşırı olduğu ortaya konuldu.

Araştırmacılar, bundan sonraki nesillere bilgi aktarmak adına vakanın fotoğraflarını da yayınladı. Ancak fotoğraflar, aşırılık olması nedeniyle kamuoyu ile paylaşılmadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Denizli, Türkiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title