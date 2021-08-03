Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı
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Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı

Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de askeri kışla yakınındaki çalılık alanı ateşe vermek isteyen bir şahıs nöbetçiler tarafında fark edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü, şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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