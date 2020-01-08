Denizli'de Kazıkbeli Zaferi'nin 872. yıl dönümü için program düzenlendi

08.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:07

Haçlı Ordusu'yla yapılan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan önemli savaşlardan Kazıkbeli'nin 872. yılı nedeniyle Denizli'de program düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneğince Cankurtaran Honaz Milli Parkı'nda düzenlenen programda, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, yaptığı konuşmada, Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan Kazıkbeli ve Miryokefalon savaşlarının, Denizli sınırları içerisinde gerçekleştiğini söyledi.

Kazıkbeli Savaşı'nın tarihi ve öneminin yeterince bilinmediğini dile getiren Prof. Dr. Turgut Tok, "Yaşadığımız coğrafyanın özelliklerini, tarihini bilmek, tanımak, öğrenmek ve geleceğe aktarmak çok önemli. Çünkü insanlar yaşadıkları coğrafyayı ne kadar iyi tanırsa geleceklerini de o kadar iyi planlarlar. Son yıllarda Denizli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla bu savaşlar gündeme geldi ve anılmaya başlandı." dedi.

Program çerçevesinde bölgede bayraklarla yürüyüş yapıldı.

Kaynak: AA