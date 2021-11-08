Denizli'de hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler
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Denizli'de hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.

Vedat Baydil'in kullandığı 06 PKZ 18 plakalı pamuk yüklü traktöre Kumkısık Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada Sarayköy istikametinden gelen yolcu treni çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Baydil, 112 Acil Servis ekibince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktörün hurda haline geldiği kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan demir yolu, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Denizli'de hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

Denizli'de hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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