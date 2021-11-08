Denizli'de FETÖ operayonu: 5 gözaltı
Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Denizli İl Emnieyt Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar düzeneldi. Operasyonlar kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürttükleri tespit edilen 2 ihraç askeri öğrenci, ihraç polis koleji öğrencisi, emekli memur ve ev hanımın arasında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
(Fadıl Pişkin/İHA)
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