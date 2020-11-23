Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

23.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:54
Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

DENİZLİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si eski askeri öğrenci, biri de muvazzaf asker olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda  2'si eski askeri öğrenci, biri de muvazzaf asker olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün operasyon düzenlendi. Ekipler, FETÖ üyelerince ankesörlü hatlardan arandığı tespit edilen 2'si eski askeri öğrenci, biri de muvazzaf asker olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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